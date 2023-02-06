Світлана Тарабарова пригадала, як старші діти дізналися про її третю вагітність

Вагітна співачка Світлана Тарабарова пригадала, як розповіла свої двом дітям про те, що незабаром в них з'явиться братик чи сестричка.

Третя вагітність виявилася для виконавиці непростою, адже одразу в неї почався сильний токсикоз і лікарі порадили їй постільний режим. Саме тому Світлана разом із чоловіком вирішила майже одразу повідомили сину Івану та доньці Марії радісну новину, щоб діти не засмучувалися та розуміли, чому мама не може довго носити їх на руках.

Фото: instagram.com/tarabarova

"Перші місяці у мене були дуже складними, та і зараз весело! Токсикоз, заборона підіймати все важке, майже постільний режим (який я постійно порушувала, бо з двома малими, війною, роботою, постійними хвилюваннями за рідних в окупації, моїм характером - це виявилося неможливим) - тому діткам ми повідомили практично одразу - бо як пояснити, що мама не може більше взяти на ручки? А вони вже ой, які важкі мальки", - поділилася Світлана в Instagram.

Фото: instagram.com/tarabarova

Старші діти виконавиці одразу зрозуміли про що їм розповідають батьки та зраділи. Момент настільки розчулив Тарабарову, що вона не втримала сліз щастя.

"Ми посадили їх і з посмішкою на обличчі почали розповідати, що в середині мами зростає малюк. Вони одразу все зрозуміли, почали вітатися із малюком і цілувати животик - а у мене на очах були сльози від щастя", - пригадала зірка.

Фото: instagram.com/tarabarova

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