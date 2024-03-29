Світлана Тарабарова привітала батьків з 49-річницею шлюбу й показала архівні кадри з їхнього весілля

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 29 березня, батьки зірки святкують 49-ту річницю весілля. З цієї нагоди співачка у своєму фотоблогу поділилася архівними фото з дня їхнього офіційного укладання шлюбу й замилувала теплими вітальними словами й подякувала за життя.

"Сьогодні у моїх батьків минуло 49 років з дня весілля. Тільки вслухайтеся! Вони разом і вони є. Я, наприклад, маму й тата такими не пам'ятаю, тому що я народилася, коли мамі було, здається, 34 роки. Мамі на фото 19 років й татові. З семи років сиділи за однією партою. Подолали і долають всі перешкоди разом. Виростили трьох донечок. Ми любимо вас і кожного дня дякуємо за життя", - зворушила знаменитість.

Світлана Тарабарова привітала батьків з 49-річницею шлюбу / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова привітала батьків з 49-річницею шлюбу / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова привітала батьків з 49-річницею шлюбу / Фото: instagram.com/tarabarova

До слова, Тарабарова зазначила, що вже прямує до батьків привітати їх. Тим часом артистка пояснила, чому її мама й тато видаються сумними на фото. Так, на це запитання Світлани вони зізналися, що тоді було непопулярним виказувати свої справжні щирі емоції.

Світлана Тарабарова привітала батьків з 49-річницею шлюбу / Фото: instagram.com/tarabarova

"Помітили, що вони дуже сумні на фото? Бо тоді не прийнято було показувати свої емоції на людях. Добре, що зараз ми почуваємося вільними, можемо бути собою. Зараз куплю квіти, щось смачненьке й піду обіймати їх", - додала Світлана.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова ділилася ніжними фото з одразу трьома підрослими дітьми.

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