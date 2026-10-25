Світлана Тарабарова про 9-те місце України на "Дитячому Євробаченні": "Політику ніхто не відміняв"

Світлана Тарабарова та Еріка Колесніченко / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова відреагувала на 9-те місце України на «Дитячому Євробаченні-2026».

Артистка була продюсеркою нацвідбору на дитячий пісенний конкурс, а також авторкою пісні «НЕ колискова», з якою Еріка Колесніченко виступала в Мальті. У своєму Instagram Світлана Тарабарова наголосила, що неабияк пишається українською делегацією. Еріка та танцювальний балет наполегливо тренувались, і робили вони це в умовах постійних повітряних тривог та вибухів. Артистка задоволена, як юні артисти представили Україну.

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«Ми пишаємося Ерікою та нашими дітьми, які готувались у пекельний час під вибухи, представили країну прогресивно, потужно, вокально. Любов та мистецтво все одно пробиває шлях! Вдячна кожному, емоції вщухнуть, а музика залишиться!» — прокоментувала співачка.

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Світлана Тарабарова та Еріка Колесніченко / © instagram.com/tarabarova

Разом із тим Світлана Тарабарова подякувала всіх, хто голосував за Україну. Що ж стосується дев’ятого місця, то співачка нагадала, що закликала об’єднуватися та підтримувати Еріку, оскільки конкурс то пісенний, але політичну складову ніхто не скасовував.

«Дякую всім, хто підтримав Україну на „Дитячому Євробаченні-2026“. Я ж вам казала, обʼєднуватись треба сильніше, бо конкурс пісенний, але голоси та політику ніхто не відміняв», — пояснила артистка.

Нагадаємо, 24 жовтня у мальтійському селищі Та-Калі відгриміло «Дитяче Євробачення-2026». Пропонуємо дізнатися, яка країна перемогла на пісенному конкурсі.

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