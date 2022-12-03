Світлана Тарабарова про реакцію рідних на її третю вагітність під час війни: "Мама довела мене до сліз"

Артистка зізналася, що підтримки у цей важливий момент було мало.

Українська співачка Світлана Тарабарова невдовзі втретє стане мамою.

Виконавиця розповіла, чи була запланована її третя вагітність. Як зізналася Світлана, вона й сама третя дитина у родині і завжди знала, що у неї теж буде троє дітей.

"Звичайно, ми хотіли трошечки пізніше, набратися сил, не під час війни. Але вже як Бог дав… Я була шокована. Всі були шоковані. Олексій (чоловік Світлани – прим.ред.) почав одразу шукати, як продати авто і купити мінівен. Це перша його реакція. Він той мінівен все ж купив", - поділилася Тарабарова в інтерв'ю YouTube-проєкту "Як ти?".

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Також артистка розсекретила, як її близькі відреагували на новину про третю вагітність. Світлана чесно зізналася, що підтримки було дуже мало:

"Не думала, що я коли-небудь скажу це в інтерв'ю публічно. Але зараз час бути максимально щирими. Підтримки було дуже мало. Я була шокована, навіть батьки якось так… Думала, будуть радіти. А вони сказали, що я безвідповідальна і до сліз довела мама мене телефоном. Вона мені каже: "Ти не думаєш головою, війна…". Я кажу: "Мамо, це вже сталося. Як ти можеш так казати? Я ж твоя третя дитина". А вона каже: "Ні, ні, вибач. Все буде добре, я просто не можу тобі допомогти". Вони реально не можуть приїхати, допомогти", - розповіла співачка, рідні якої мешкають у Херсоні.

Окрім того, Світлана натякнула, на кого вони з чоловіком, продюсером Олексією Бондарем очікують. На запитання, вона хоче більше сина чи доньку, артистка відповіла:

"Хлопці – до продовження війни, а дівчата – до перемоги. Ну, ти зрозумів, так?" – сказала майбутня мама, звернувшись до ведучого програми Григорія Решетника.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова поділилася кумедними фото, зробленими вдома у неї на кухні. Артистка запостила кадри з імпровізованої родинної фотосесії, у якій взяла участь разом з чоловіком та двома маленькими дітьми.

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