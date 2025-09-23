ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Світлана Тарабарова привітала доньку-красуню з 5-річчям і замилувала сюрпризом для неї

Співачка показала, як підросла та змінилася маленька іменинниця.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова привітала доньку Марію з особливим святом. Дівчинці виповнилося п'ять років.

І в цей день, 23 вересня, виконавиця потішила шанувальників милим контентом з іменинницею Зокрема, показала дитяче фото Марії та який вигляд вона має зараз. Водночас Світлана поділилася першими емоціями дівчинки від святкових декорації будинку, а також подарунків. Так, співачка з чоловіком ощасливили іменинницю не лише кульками, а й новими навушниками, які вона одразу перевірила на собі.

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Зіркова мама зізналася, що свого часу Марія стала її натхненням. І під час вагітності вона якраз написала одну зі своїх пісень, яка стала хітом. Тож зараз дуже вдячна дівчинці за появу в родині.

"З Днем народження, наша мрія — Марія. Сльози на очах, тобі вже п'ять років. Ти змінила наше життя, додала гучності і мотивації бути найщасливішими! Ти моє диво. Будь щасливою і дякую, що завдяки тобі народилась пісня "Сонечко", — розчулила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова замилувала осінніми днями з дворічною донькою Поліною. Виконавиця показала, як разом вони проводять час удома.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie