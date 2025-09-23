Світлана Тарабарова привітала доньку-красуню з 5-річчям і замилувала сюрпризом для неї

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова привітала доньку Марію з особливим святом. Дівчинці виповнилося п'ять років.

І в цей день, 23 вересня, виконавиця потішила шанувальників милим контентом з іменинницею Зокрема, показала дитяче фото Марії та який вигляд вона має зараз. Водночас Світлана поділилася першими емоціями дівчинки від святкових декорації будинку, а також подарунків. Так, співачка з чоловіком ощасливили іменинницю не лише кульками, а й новими навушниками, які вона одразу перевірила на собі.

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Зіркова мама зізналася, що свого часу Марія стала її натхненням. І під час вагітності вона якраз написала одну зі своїх пісень, яка стала хітом. Тож зараз дуже вдячна дівчинці за появу в родині.

"З Днем народження, наша мрія — Марія. Сльози на очах, тобі вже п'ять років. Ти змінила наше життя, додала гучності і мотивації бути найщасливішими! Ти моє диво. Будь щасливою і дякую, що завдяки тобі народилась пісня "Сонечко", — розчулила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова замилувала осінніми днями з дворічною донькою Поліною. Виконавиця показала, як разом вони проводять час удома.