Світлана Тарабарова розчулила фанів ніжним привітанням для донечки у день її народження

Доньці співачки Світлани Тарабарової, Марії, виповнилося два рочки.
Молода мама Світлана Тарабарова ніжно привітала доньку із її другим днем народження у соціальних мережах. В Instagram співачка поділилася відео з архівних кадрів із маленькою Марією.
"Дякую, сонечко, що ти у нас є! Наша мрія - Марія, вже така доросла, два роки, коли? Як ти встигла так вирости? Любимо тебе, наша дівчинка - вогонь. Перчинка, одним словом," - підписала відео Тарабарова.
Пізніше виконавиця поділилася ще одним роликом, який розчулив усіх шанувальників Світлани. На відео пісеньку-привітання для Марії вперше заспівав її старший братик, Іван.
"Тортик мрії і безцінний вокал старшого братика, а що ще треба? Вірно - Перемоги для України. Будь щасливою, наша Марія! Будь завжди собою", - написала Тарабарова.
Зворушливі кадри не залишили байдужих серед користувачів Мережі. У коментарях Марію привітали із днем народження фани зіркової мами.
- Як це зворушливо! З Днем народження, Марійко!
- Іванко підняв настрій на весь вечір! Іменинниці вітання!
- Такі смішні....зі святом вас та маленьку!
Нагадаємо, нещодавно мережу облетіло відео, на якому Світлана Тарабарова приголомшила реакцією на звуки авіації під час свого концерту.
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