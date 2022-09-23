Світлана Тарабарова розчулила фанів ніжним привітанням для донечки у день її народження

Молода мама Світлана Тарабарова ніжно привітала доньку із її другим днем народження у соціальних мережах. В Instagram співачка поділилася відео з архівних кадрів із маленькою Марією.

"Дякую, сонечко, що ти у нас є! Наша мрія - Марія, вже така доросла, два роки, коли? Як ти встигла так вирости? Любимо тебе, наша дівчинка - вогонь. Перчинка, одним словом," - підписала відео Тарабарова.

Пізніше виконавиця поділилася ще одним роликом, який розчулив усіх шанувальників Світлани. На відео пісеньку-привітання для Марії вперше заспівав її старший братик, Іван.

"Тортик мрії і безцінний вокал старшого братика, а що ще треба? Вірно - Перемоги для України. Будь щасливою, наша Марія! Будь завжди собою", - написала Тарабарова.

Зворушливі кадри не залишили байдужих серед користувачів Мережі. У коментарях Марію привітали із днем народження фани зіркової мами.

Як це зворушливо! З Днем народження, Марійко!

Іванко підняв настрій на весь вечір! Іменинниці вітання!

Такі смішні....зі святом вас та маленьку!

Нагадаємо, нещодавно мережу облетіло відео, на якому Світлана Тарабарова приголомшила реакцією на звуки авіації під час свого концерту.

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