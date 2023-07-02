Світлана Тарабарова розчулила кадрами, як її 2-річна донечка грається з новонародженою сестричкою

Артистка показала, як її донечки граються одна з одною.
Українська співачка Світлана Тарабарова показала милі кадри, як її 2-річна донечка гралася з новонародженою сестричкою.
Сімейним контентом артистка поділилася в Instagram-stories. На кадрах маленька Марія бавилася із Поліною.
Дівчинка пильно спостерігала за новонародженою сестричкою та обережно тримала її. Марія навіть подумала, що Поліна зголодніла та хотіла нагодувати її молоком.
"Сестрички! Марія хоче нагодувати Поліну молочком", - поділилася співачка та додала смайлик, що сміється.
Також маленька Марійка забавляла Поліну брязкальцем та ніжно цілувала в лобик.
До речі, ймовірно Світлана Тарабарова нині перебуває у відпустці. Співачка показала, як з дітьми відпочивала на пляжі.
Нагадаємо, нещодавно музикант Арсен Мірзоян показав, як помітно підросла його донька від співачки Тоні Матвієнко – Ніна. Дівчинка разом із батьками навідалася до військових.
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