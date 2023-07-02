Світлана Тарабарова розчулила кадрами, як її 2-річна донечка грається з новонародженою сестричкою

Артистка показала, як її донечки граються одна з одною.

Українська співачка Світлана Тарабарова показала милі кадри, як її 2-річна донечка гралася з новонародженою сестричкою.

Сімейним контентом артистка поділилася в Instagram-stories. На кадрах маленька Марія бавилася із Поліною.

Дівчинка пильно спостерігала за новонародженою сестричкою та обережно тримала її. Марія навіть подумала, що Поліна зголодніла та хотіла нагодувати її молоком.

Діти Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

"Сестрички! Марія хоче нагодувати Поліну молочком", - поділилася співачка та додала смайлик, що сміється.

Діти Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Також маленька Марійка забавляла Поліну брязкальцем та ніжно цілувала в лобик.

Діти Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

До речі, ймовірно Світлана Тарабарова нині перебуває у відпустці. Співачка показала, як з дітьми відпочивала на пляжі.

Діти Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, нещодавно музикант Арсен Мірзоян показав, як помітно підросла його донька від співачки Тоні Матвієнко – Ніна. Дівчинка разом із батьками навідалася до військових.

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