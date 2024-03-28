Світлана Тарабарова розчулила відео, як її 11-місячна донечка робить перші кроки

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася досягненнями своєї 11-місячної донечки.

У своєму Instagram артистка поділилася, що Поліна, якій 19 квітня виповниться рочок, активно вчиться ходити і їй це вдається. Зокрема, молодша донечка виконавиці вже впевнено робить перші кроки. У фотоблогу співачка навіть опублікувала миле відео, як дівчинка ходить.

Щоправда, мама поки страхує Полінку. До речі, 5-річний Іван та 3-річна Марійка ретельно стежать за діями сестрички та теж їй допомагають.

Світлана Тарабарова показала миле відео, як її 11-місячна донька вчиться ходити

"Перші кроки - спогади на все життя. І цими щасливими емоціями ми ділимось з вами. Поліна, 11 місяців, вітаємо у вертикальному світі", - підписала кадри виконавиця.

Зіркові колеги Світлани Тарабарової привітали її молодшу донечку з досягненнями. Зокрема, співачка Оля Цибульська висловила захоплення першими кроками Полінки та написала їй свої вітання.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова вперше за тривалий час показала одразу трьох своїх дітей. Співачка продемонструвала, як її син та доньки вже помітно підросли.

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