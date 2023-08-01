Світлана Тарабарова розчулила, як її маленькі діти збирали врожай з городу

Виконавиця показала, що посадила на своєму мінігороді.

Українська співачка Світлана Тарабарова розчулила кадрами, як її маленькі син та донька збирали врожай з городу.

Так, цьогоріч артистка трішки посадила овочів та зелені. Хоча город виконавиці зовсім невеликий, але 4-річний Іван та 2-річна Марійка вже збирають врожай.

Донька Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

"Виходжу я до нашого мінігороду, а тут вже діти з кошиками. Самостійно взяли кошики і зірвали стиглі помідорчики та огірки", - поділилася артистка.

Донька Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Так, на городі Тарабарової вже є стиглі помідори та огірки. Тим часом дітлахи допомагають мамі, зривають овочі та складають їх до невеличких білих плетених кошиків.

Син Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Окрім того, біля будинку виконавиця також посадила зелень. Зокрема, син артистки також зривав петрушку.

Син Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, чимало зірок шоубізнесу вирощують вдома овочі, фрукти або якусь зелень. Нещодавно рясним врожаєм хизувалася співачка Оля Полякова. Артистка показала, що цьогоріч посадила на городі.

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