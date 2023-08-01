Світлана Тарабарова розчулила, як її маленькі діти збирали врожай з городу

Виконавиця показала, що посадила на своєму мінігороді.
Українська співачка Світлана Тарабарова розчулила кадрами, як її маленькі син та донька збирали врожай з городу.
Так, цьогоріч артистка трішки посадила овочів та зелені. Хоча город виконавиці зовсім невеликий, але 4-річний Іван та 2-річна Марійка вже збирають врожай.
"Виходжу я до нашого мінігороду, а тут вже діти з кошиками. Самостійно взяли кошики і зірвали стиглі помідорчики та огірки", - поділилася артистка.
Так, на городі Тарабарової вже є стиглі помідори та огірки. Тим часом дітлахи допомагають мамі, зривають овочі та складають їх до невеличких білих плетених кошиків.
Окрім того, біля будинку виконавиця також посадила зелень. Зокрема, син артистки також зривав петрушку.
Нагадаємо, чимало зірок шоубізнесу вирощують вдома овочі, фрукти або якусь зелень. Нещодавно рясним врожаєм хизувалася співачка Оля Полякова. Артистка показала, що цьогоріч посадила на городі.
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