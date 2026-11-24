Світлана Тарабарова з дітьми / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова розчулила особливим подарунком від дітей.

Хоч День святого Миколая ще не настав, але артистка вже отримала презент від сина та доньки. У вересні Іван та Марія здійснили мрію матусі. Вони пішли до музичної школи та вчаться грі на фортепіано. Ба більше, дітлахи вже здобувають певні успіхи. Зокрема, вони зіграли для мами ансамблем. Особливо Світлану Тарабарову тішить те, що самим дітям це подобається. Артистка зізналась, що була настільки розчулена, що навіть не змогла стримати сліз.

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«Мої діти подарували мені найцінніший подарунок до Миколая — зіграли ансамблем, і це було до сліз… Ділюся з вами найтеплішими моментами нашої родини. Іван та Марія від початку навчального року вчаться гри на фортепіано у справжній музичній школі, це було моєю мрією — побачити, як ці двоє "бестіків" грають ансамблем, і круто, що дітям дуже подобається — вони грають всюди, де бачать інструмент», — ділиться артистка.

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Діти Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Коли діти Світлани Тарабарової пішли до музичної школи, то й вона сама згадала своє дитинство. Від ранніх років співачка професійно займається музикою. Артистка говорить, що коли побачила, як діти грають на фортепіано, то остаточно зрозуміла, що вже доросла.

«Дивилась і трішки навіть всплакнула — згадала своє дитинство, уроки фортепіано, скрипки, сольфеджіо та музичну літературу, а хор — це взагалі було для мене дивом кожного разу. Зрозуміла, що якщо я побачила, як грають вже мої діти — то я остаточно стала дорослою!» — зізналась виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова замилувала кадрами з мамою та трьома дітьми. Артистка показала, як вони відпочивають в місці сили.

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