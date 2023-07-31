Світлана Тарабарова розплакалася після ракетного удару по Кривому Рогу: "Дуже боляче"

Виконавиця відреагувала на черговий терористичний акт російських окупантів.
Українська співачка Світлана Тарабарова розплакалася після новин про ракетний удар по Кривому Рогу, який здійснила країна-агресорка Росія зранку 31 липня.
Артистка не змогла стримати емоцій від усвідомлення того, скільки горя та бід спричинили російські окупанти на українських землях.
"Дуже боляче, кожного дня. Кривий Ріг…Мої співчуття всім загиблим та постраждалим…", - написала виконавиця.
Також Тарабаровій боляче від того, що російські військові щодня обстрілюють її рідний Херсон та забирають життя невинних людей.
"Про рідний Херсон взагалі…Там кожного дня пекло", - прокоментувала Тарабарова.
Та попри це все, співачка закликає триматися та трансформувати свою лють в перемогу.
"Як себе зібрати? Рятує робота і відчуття, що ти потрібен. Тому давайте люди, вперед", - наголосила артистка.
Нагадаємо, зранку 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок та навчальний заклад. Станом на 12:40 відомо про чотирьох загиблих, серед яких є одна дитина. Також постраждали понад пів сотні людей.
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