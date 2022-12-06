Світлана Тарабарова розповіла, коли її родина святкує день святого Миколая: 6 чи 19 грудня

Співачка пояснила свою позицію.
Українська артистка Світлана Тарабарова розповіла, коли її родина святкує день святого Миколая.
Цьогоріч багато українців хвилювалися, як святкувати довгоочікуване свято, адже за новим календарем воно припадає на 6 грудня, а за старим - на 19. Своїми думками з цього приводу поділилася і Тарабарова.
У сторіз в Instagram виконавиця поділилася, що цьогоріч в її родині вирішили зустрічати святого Миколая саме 6 грудня, але через те, що вона з чоловіком та дітьми захворіла, вони про це забули.
"З цим фізичним станом ми просто провтикали день святого Миколая, який збиралися вперше святкувати 6 грудня, але ми сьогодні виправимося", - розповіла Світлана.
Також співачка пояснила свою позицію щодо того, коли все ж треба святкувати.
"Ми за 6 грудня. Я за будь-яке відокремлення від терористів. До того ж, багато європейських країн вітають дітей саме 6 грудня. Новий календар - це важливо для нашого майбутнього. Так, саме ми переживаємо всі ці історичні події. Але це важливо, повірте", - сказала Світлана.
Зазначимо, що цьогоріч в Україні постало питання щодо перенесення усіх церковних свят на інші дати за новим календарем. Однак як повідомили в ПЦУ, поки що остаточне рішення прийняте не було, тому 2022 року українська церква буде святкувати День святого Миколая саме 19 грудня.
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