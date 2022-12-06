Світлана Тарабарова розповіла, коли її родина святкує день святого Миколая: 6 чи 19 грудня

Українська артистка Світлана Тарабарова розповіла, коли її родина святкує день святого Миколая.

Цьогоріч багато українців хвилювалися, як святкувати довгоочікуване свято, адже за новим календарем воно припадає на 6 грудня, а за старим - на 19. Своїми думками з цього приводу поділилася і Тарабарова.

У сторіз в Instagram виконавиця поділилася, що цьогоріч в її родині вирішили зустрічати святого Миколая саме 6 грудня, але через те, що вона з чоловіком та дітьми захворіла, вони про це забули.

"З цим фізичним станом ми просто провтикали день святого Миколая, який збиралися вперше святкувати 6 грудня, але ми сьогодні виправимося", - розповіла Світлана.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Також співачка пояснила свою позицію щодо того, коли все ж треба святкувати.

"Ми за 6 грудня. Я за будь-яке відокремлення від терористів. До того ж, багато європейських країн вітають дітей саме 6 грудня. Новий календар - це важливо для нашого майбутнього. Так, саме ми переживаємо всі ці історичні події. Але це важливо, повірте", - сказала Світлана.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Зазначимо, що цьогоріч в Україні постало питання щодо перенесення усіх церковних свят на інші дати за новим календарем. Однак як повідомили в ПЦУ, поки що остаточне рішення прийняте не було, тому 2022 року українська церква буде святкувати День святого Миколая саме 19 грудня.

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