Світлана Тарабарова розповіла про труднощі під час вагітності: "Гора емоцій, яких ви не бачите"

Співачка Світлана Тарабарова розповіла про зворотній бік щасливих дев'яти місяців вагітності.

Виконавиця поділилася, що очікування дитини - це часом дуже складний процес, який потребує від майбутньої матусі багато сил та енергії.

"За кожною красивою фоткою є ціла гора емоцій, яких ви не бачите. Нажаль, вагітність - це не тільки "фотосесії, прогулянки в квітах та цілодобовий шопінг у дитячих крамницях". Майже завжди за кадром залишається героїчний труд мам, які відбиваються від токсикозу та безлічі інших "приємних" сюрпризів, які супроводжують цей період", - поділилася Світлана.

Також співачка зізналася, що третя вагітність для неї виявилася найважчою.

"Мені, насправді, третя вагітність дається важче за попередні... Щойно поборола токсикоз, як почалися нові пригоди … і не зовсім позитивні, якщо цікаво - поділюсь", - розповіла Тарабарова.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова показала оголений животик та розповіла, що для неї абсолютне щастя.

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