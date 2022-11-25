Світлана Тарабарова розповіла про життя батьків у Херсоні: "У районі, де мій дім, багато прильотів"

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, як зараз живуть її батьки в деокупованому Херсоні.

У сторіз в Instagram артистка поділилася усіма подробицями життя у звільненому від російських окупантів місті. Як розповідають батьки Світлани, зараз Херсон дуже страждає від ворожих атак. Крім того, як і по всій країні, там є проблеми з водою та світлом.

"Обстріли та прильоти. У районі, де мій дім, дуже багато прильотів. Світла і води поки немає. Мама за технічною водою ходить на річку у 68 років. Питної ще начебто є запаси від моїх друзів військових та волонтерів, але все одно стоїть у чергах, бо не зрозуміло, як буде далі", - поділилася Тарабарова.

Попри все, за словами співачки, батьки намагаються не втрачати оптимізму та тримаються. Єдине, що дуже турбує виконавицю, це те, що її батько погано себе почуває.

Фото: instagram.com/tarabarova

Голос у мами веселий. Вони з батьком почали грати в карти, мама так розважає його, бо він у важкому стані фізично. Каже: "Так ми боремо за життя", - розповіла Світлана.

Також зараз у Херсоні розгорнули "Пункти незламності", де люди можуть отримати допомогу - зігрітися, зарадити гаджети, попити чаю та просто побути у теплі. Тарабарова також поділилася історією шотландця, який у центрі звільненого міста почав готувати для місцевих мешканців піцу.

"Дякую всім народам, які підтримують нас на всіх етапах. Мама піцу не пробувала, дуже велика черга. Але настрій єднання - дорожче, ніж піца", - написала Тарабарова.

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