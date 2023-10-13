Світлана Тарабарова розповіла, скільки зараз заробляє і яку суму витрачає на місяць

Артистка зізналася, що її дохід впав ще під час коронавірусу.

Українська співачка Світлана Тарабарова відверто розповіла, як змінився її заробіток з початком повномасштабної війни.

За словами виконавиці, її бізнес "вмер" ще під час коронавірусу 2019 року і вона досі не може вирівнятися. Водночас артистка зазначила, що якби не велика війна, то топові артисти зараз могли мати заробіток утричі, а то й учетверо більше. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Слава+".

"Пивоваров, Монатік могли б заробляти сотні тисяч доларів. Влітку почали прокидатися. Незважаючи ні на що, є у когось дні народження, якась корпоративна історія. Не багато, але є. 2−3 тисячі доларів на місяць є, так, звісно. На Spotify почали підійматися перегляди", - розповіла артистка про свої доходи.

Світлана Тарабарова з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Також виконавиця чесно зізналася, скільки витрачає на місяць. Тарабарова порахувала, що двох з трьох дітей вона водить до дитячого садка, у неї є команда, якій вона платить зарплату, а також співачка утримує батьків, яких забрала до Києві з окупації.

"Цифра завжди різна. Буває, йдемо у борг, тоді допомагають друзі, а буває, йдемо в плюс. Але тоді віддаємо ще борги. Бувають класні місяці. Для нормального життя напевно 1,5-2 тисячі доларів. Але це багато. Я рахую два садки, зарплату няні. Ще є багато витрат. В нас є команда, це заробітна платня людей. Треба багато, тому і не виходимо в плюс нормально", - пояснила Тарабарова.

Світлана Тарабарова з мамою / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, днями Світлана Тарабарова на честь сьомої річниці шлюбу поділилася рідкісними кадрами зі свого весілля з чоловіком Олексієм Бондарем.

Читайте також: