Світлана Тарабарова розповіла, як її подруга опинилася неподалік від вибуху в Києві

Співачка в цей час опинилася у заторі.

Українська артистка Світлана Тарабарова розповіла, як її подруга опинилася неподалік вибуху, що російські окупанти завдали сьогодні по Києву.

У сторіз в Instagram виконавиця написала, що під час повітряної тривоги їй подзвонила подруга та попросила пройти в укриття, адже бачила проліт ракети. Під час телефонної розмови й пролунав вибух.

"Дзвінок: "Ховайся, я бачила ракети. Ого! Вибух! Я бачила вогонь! Три хвилини із нашого життя. Привіт, реальність", - написала Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

Співачка зізналася, що не може звикнути до прильотів, але намагається стримувати своє хвилювання, адже перебуває при надії.

"Кожен раз мозок не може зрозуміти, що це взагалі відбувається. Але я навчилася не лякатися, бо не маю права зайвий раз хвилюватися, дитина все відчуває і потім ще гірше", - сказала Світлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

Як поділилася виконавиця, зараз вона намагається зосереджуватися на справах та творчості, аби не нервувати.

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