Світлана Тарабарова розсекретила неочікуване хобі 4-річної доньки і похизувалася її досягненнями

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова розсекретила нове хобі 4-річної доньки.

Маленька Марійка пішла на балет, чим свого часу займалася й її зіркова мама. Артистка говорить, що неабияк пишається донечкою і бачить, як їй цікаво цим займатися. Співачка зізнається, що коли підглядала, як Марійка танцює, то помітила, як та старається вправно виконувати всі рухи.

"Я стояла і плакала від щастя під вікном, спостерігаючи, як моя Марія одягає балетки, старається, тягне ніжку. Ці емоції безцінні на все життя, ділюся з вами. Марія - ти моя мрія, вірю в тебе, завжди на твоєму боці", - ділиться артистка.

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Щоправда, виконавиця зізналась, що балет навіяв їй сумні спогади. Річ у тім, що свого часу Світлана Тарабарова теж ходила до балетної школи, а на заняття її водив тато, якого не стало рік тому. Артистка зізнається, що їй боляче дається ця втрата і вона неабияк сумує за батьком.

"Не могла змонтувати це відео декілька місяців, кожного разу накривало, бо у мене спогади балетної школи - це спогади про тата, як він мені "дульку" заплітав і я йшла на заняття із натягнутими очима...А його вже як рік немає поруч...Це боляче. Тато, сумую", - зізналась співачка.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова ділилася рідкісним сімейним контентом. Артистка вперше за тривалий час показалася з чоловіком та одразу трьома дітьми.