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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
2 хв

Світлана Тарабарова шокувала сумою боргу за власний будинок і здивувала, чому платить за його оренду

Виконавиця придбала будинок у кредит. Артистка не лише поступово його віддає, але й платить за оренду.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Табарова здивувала, чому платить за оренду власного будинку, і шокувала сумою боргу.

У знаменитості є житло, що розташоване під Києвом. Оселя була придбана в кредит. Коли розпочалась повномасштабна війна, то Світлані Тарабаровій було просто нічим платити. Співачка навіть збиралась продати будинок. Проте артистка все ж таки ухвалила рішення його залишити. В інтерв’ю Славі Дьоміну співачка пояснила, що не знайшлось покупців, тож вони з чоловіком продовжили виплачувати кредит. Знаменитість зізнається, що сума досі лишається чималенькою — трішки менше 100 тисяч доларів.

«По-перше, ніхто його не купив. По-друге, ми зрозуміли, що ми не можемо. Ми дуже любимо це місце, тут народилась наша родина. Борг ми досі виплачуємо. На жаль, нам так і не вдалося його закрити. Багато залишилось ще — трішки менше 100 тисяч доларів. Він висить, тисне, а я взагалі не та людина, яка любить борги, я їх ненавиджу», — зізналась знаменитість.

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

До речі, артистка не лише віддає кредит. Виконавиця говорить, що вона додатково платить за оренду. За словами співачки, вони з чоловіком не могли виконувати фінансові зобов’язання, тож таким чином віддають відсоток. Скільки Світлана Тарабарова платить щомісяця — вона не розкрила, але запевнила, що менше трьох тисяч доларів.

«Ми платимо оренду власного будинку і виплачуємо борг. Це нормально! Ми самі запропонували так робити, бо ми перед людиною не виконали свої зобов’язання. Дякувати Богу, нам пішли назустріч, ніхто нас не виганяв з дому, як це могло б бути в інших варіантах. На місяць платимо менше трьох тисяч доларів. Це просто як відсоток», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова замилувала фото з чоловіком та одразу трьома дітьми. Сім’я знаменитості побувала на важливому святі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
333
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