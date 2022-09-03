Світлана Тарабарова у Карпатах заспівала для українців пісню-мантру "Вистоїмо"

Підійняти настрій та бойових дух українців вкотре вирішила виконавиця Світлана Тарабарова. Разом з молодою співачкою SOFIA вони записали пронизливий дует на пісню "Вистоїмо".

Атмосферним кліпом, що був знятий посеред величних Карпат, Тарабарова поділился на своєму YouTube-каналі.

"Пісня-мантра. Люди, від сходу і до заходу, такі різні, але із Україною в серці. Ви даруєте неймовірні емоції, які потім лягають в рядки і ноти.

Зараз, як ніколи важливо об’єднуватися і я дуже рада була створити цю пісню із молодою і талановитою SOFIA. Нам всім потрібна віра і сили вистояти", - представила композицію Світлана.

У коментарях під новим кліпом співачки з'явилися десятки коментарів від шанувальників, яким музичний дует припав до душі.

Дуже влучили в мій настрій, дякую за цю мантру!

Чарівний дует, пісня - вау!

Завжди кожне слово в самісіньке серце…

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес представив запальний трек, який присвятив українцям, що були вимушені виїхати за кордон.

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