Світлана Тарабарова у Карпатах заспівала для українців пісню-мантру "Вистоїмо"

Співачка Світлана Тарабарова представила дует з виконавицею SOFIA.
Підійняти настрій та бойових дух українців вкотре вирішила виконавиця Світлана Тарабарова. Разом з молодою співачкою SOFIA вони записали пронизливий дует на пісню "Вистоїмо".
Атмосферним кліпом, що був знятий посеред величних Карпат, Тарабарова поділился на своєму YouTube-каналі.
"Пісня-мантра. Люди, від сходу і до заходу, такі різні, але із Україною в серці. Ви даруєте неймовірні емоції, які потім лягають в рядки і ноти.
Зараз, як ніколи важливо об’єднуватися і я дуже рада була створити цю пісню із молодою і талановитою SOFIA. Нам всім потрібна віра і сили вистояти", - представила композицію Світлана.
У коментарях під новим кліпом співачки з'явилися десятки коментарів від шанувальників, яким музичний дует припав до душі.
- Дуже влучили в мій настрій, дякую за цю мантру!
- Чарівний дует, пісня - вау!
- Завжди кожне слово в самісіньке серце…
Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес представив запальний трек, який присвятив українцям, що були вимушені виїхати за кордон.
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