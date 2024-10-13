Світлана Тарабарова у річницю шлюбу показала рідкісне фото з казкового весілля з чоловіком

Подружжя вже вісім років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини.

Українська співачка Світлана Тарабарова разом зі своїм чоловіком, директором Олексієм Бондарем, відсвяткувала важливу дату в їхньому подружньому житті.

Закохані вже вісім років живуть в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, у своєму Instagram артистка присвятила коханому вітальний допис. Зокрема, виконавиця опублікувала рідкісне фото з їхнього казкового весілля. Також зірка поділилася кадрами, де вони зображені разом з трьома дітьми – доньками та сином.

Світлана Тарабарова з чоловіком / Фото: instagram.com/tarabarova

Окрім того, Світлана Тарабарова висловилася про їхнє подружнє життя. Співачка зазначила, що за вісім років багато чого пережила з коханим, утім, на кохання нічого з цього не вплинуло, а лише зробило його міцнішим.

Світлана Тарабарова з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

"Вісім років, як ми сказали одне одному "так". Вісімка - це знак нескінченості. За ці вісім років було майже все, але хай і далі нескінченність нашого кохання живе в усмішках і обіймах наших дітей", - звернулася до коханого виконавиця.

Зазначимо, Світлана Тарабарова та Олексій Бондар одружилися 11 жовтня 2016 року. Разом пара виховує трьох дітей – 6-річного Івана, 4-річну Марію та однорічну Поліну.

Світлана Тарабарова з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Педан теж святкував річницю шлюбу з дружиною. З нагоди свята шоумен показав, яким було їхнє весілля 21 рік тому.

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