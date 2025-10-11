- Дата публікації
-
Категорія
Гламур
- Кількість переглядів
- 375
- Час на прочитання
- 2 хв
Світлана Тарабарова в річницю шлюбу розчулила кадрами, як виходила заміж дев'ять років тому
Артистка вже дев'ять років офіційно заміжня.
Українська співачка Світлана Тарабарова разом зі своїм чоловіком, директором Олексієм Бондарем, святкує річницю шлюбу.
Пара вже як дев'ять років перебуває в офіційному статусі подружжя. Тож, із нагоди особливої дати артистка присвятила коханому допис в Instagram. Зокрема, виконавиця розчулила їхніми архівними кадрами.
Так, Світлана Тарабарова показала, як вони укладали шлюб. Співачка тоді не могла стримати емоцій, а на її очах з'являлися сльози щастя.
Також знаменитість поділилася кадрами з їхнього вже весілля. Співачка показала, як тато вів її під вінець, як вона співала чоловікові пісню та грала на фортепіано, як вони смакували святковим тортом і як просто позували в обіймах та ніжно цілували одне одного.
Світлана Тарабарова також звернулася до чоловіка. Артистка подякувала йому за їхнє кохання, за чудових дітей, за сімейний затишок і за те, що він є її музою та надихає творити.
"Люблю. Сьогодні (11 жовтня – прим. ред.) нашій родині офіційно 9 років! Дякую тобі, моя любов, за все. За дім, очі наших дітей, за музику", - звернулась до коханого артистка.
Зазначимо, Світлана Тарабарова та Олексій Бондар одружились 11 жовтня 2016 року. У шлюбі пари народилося троє дітей – син Іван та доньки Марія і Поліна.
