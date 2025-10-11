Світлана Тарабарова в річницю шлюбу розчулила кадрами, як виходила заміж дев'ять років тому

Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

Реклама

Українська співачка Світлана Тарабарова разом зі своїм чоловіком, директором Олексієм Бондарем, святкує річницю шлюбу.

Пара вже як дев'ять років перебуває в офіційному статусі подружжя. Тож, із нагоди особливої дати артистка присвятила коханому допис в Instagram. Зокрема, виконавиця розчулила їхніми архівними кадрами.

Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

Так, Світлана Тарабарова показала, як вони укладали шлюб. Співачка тоді не могла стримати емоцій, а на її очах з'являлися сльози щастя.

Реклама

Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

Також знаменитість поділилася кадрами з їхнього вже весілля. Співачка показала, як тато вів її під вінець, як вона співала чоловікові пісню та грала на фортепіано, як вони смакували святковим тортом і як просто позували в обіймах та ніжно цілували одне одного.

Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова також звернулася до чоловіка. Артистка подякувала йому за їхнє кохання, за чудових дітей, за сімейний затишок і за те, що він є її музою та надихає творити.

Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

"Люблю. Сьогодні (11 жовтня – прим. ред.) нашій родині офіційно 9 років! Дякую тобі, моя любов, за все. За дім, очі наших дітей, за музику", - звернулась до коханого артистка.

Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

Зазначимо, Світлана Тарабарова та Олексій Бондар одружились 11 жовтня 2016 року. У шлюбі пари народилося троє дітей – син Іван та доньки Марія і Поліна.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік святкував річницю шлюбу з дружиною Христиною. З нагоди свята шоумен показав, яким було його весілля 15 років тому.