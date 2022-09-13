Світлана Тарабарова відверто розповіла, чи вважає мовчунку Регіну Тодоренко подругою

Співачка Світлана Тарабарова з самого початку повномасштабної війни в України намагалася достукатися до Регіни Тодоренко.

Між колишніми учасницями гурту Real O Світланою Тарабаровою та Регіною Тодоренко були дружні та близькі стосунки. Проте під час війни одна з подруг обрала свою країну, а інша - мовчазне життя у Росії.

За словами Тарабарової, вона усіма способами намагалася достукатися до Тодоренко та просила її перервати мовчання про війну в Україні. Однак усі спроби були марними, що дуже засмучує Світлану.

"Чесно, я не знаю, що відповідати на питання про Регіну Тодоренко. Тому я так рідко вихожу на інтерв'ю, тому що я не знаю, що відповісти", - сказала співачка у шоу "Слава+".

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тарабарова зізналася, що після спроб нормально поговорити та переконати подругу змінити думку, вона не спілкується з Тодоренко.

"Я не можу сказати, що вона не моя подруга. Але я дуже на неї ображена, як і всі ми", - сказала Світлана.

Зазначимо, що на початку війни в Україні Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси, ані слова не сказала про напад Росії на її рідну країну. Натомість, співачка обирала гардероб у сторіз, відвідувала червоні доріжки у Москві та писала "про мир у всьому світі".

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