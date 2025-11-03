Світлана Тарабарова відверто розповіла про конфлікти з мамою: "У неї все через гейт"

Світлана Тарабарова з мамою / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова відверто розповіла про конфлікти з мамою.

Артистка говорить, що мама – це просто її найкраща подруга. Проте виконавиця визнає, що рідну людину витримати доволі складно. Світлана Тарабарова на проєкті "Тур зірками" поділилась, що для мами доволі буденна річ за щось її критикувати.

"Мама – це моя найкраща подруга, але мою маму витримати можуть не всі. Мама постійно дає поради. Мені 35 років, вона досі мені каже: "Ти не могла нормальне щось вдягнути?". У неї все через ось цей гейт", - поділилась виконавиця.

Співачка розповіла про її нещодавню сварку з мамою. Тоді артистка зі сльозами на очах пригадала рідній людині образливі слова, які чула в дитинстві, і дорікнула, що то було занадто. Мама Світлани Тарабарової визнала свою помилку. Вона зізналась доньці, що не хотіла її ображати, а виховувала так, як вміла.

"Нещодавно ми з нею трішки посварилися, я просто розплакалась. Я згадала все, що я чула в дитинстві: "На кого ти схожа, працюй зараз, бо таланту в тебе небагато, можеш лише працею взяти". Коли я їй почала казати, що ти перегнула трішечки в дитинстві, вона розплакалась і сказала, що не спеціально, адже їх так виховували", - пригадала співачка.

