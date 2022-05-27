Світлана Тарабарова випустила пісню з символічною назвою "Бо ти моя Азовсталь"

Світлана Тарабарова випустила пісню з символічною назвою "Бо ти моя Азовсталь"

Українська співачка Світлана Тарабарова у дуеті з максом пташником представили зворушливу дуетну композицію під назвою "Бо ти моя Азовсталь".

Пісня народилася у Львові за 1017 км від палаючого Маріуполя, де Макс вперше наспівав її під гітару на диктофон і надіслав Світлані, яка на той час готувалася виконати Гімн перед матчем збірної України у Хорватії, ще за 1000 км від Львова.

Відстані не завадили вкласти у музику всю ніжність, тепло, вдячність та безмежну надію – а сучасні технології допомогли зробити все дистанційно і пісню вже почули перші радіо слухачі.

"Є речі про які хочеться кричати, але зараз навіть думати про них треба пошепки... " – прокоментував макс пташник.

"А я впевнена, що ми ще зустрінемо хлопців радісним гомоном Софійських дзвонів" - додала Світлана, цитуючи слова присяги воїнів Азова.

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