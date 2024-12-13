Світлана Тарабарова висловилася про кредит, який четвертий рік виплачує за будинок: "Ми домовилися"

Українська співачка Світлана Тарабарова заговорила про виплату кредиту за свій великий будинок, де проживає з чоловіком Олексієм Бондарем і їхніми трьома дітьми.

Так, виконавиця ще минулого року зізнавалася, що її родина під час війни зіткнулася з фінансовою скрутою. Зокрема, ділилася, що не мала змоги виплатити кредит за будинок, який з коханим придбала 2020 року. Тож подружжя 2022 року вирішило продавати сімейне гніздечко.

Утім, через рік нових власників майна так і не знайшлося. Зараз, через два роки, Світлана каже, що ситуація не змінилися. Вони, як і раніше, продовжують виплачувати великий кредит і чекають на вигідну пропозицію. Водночас зірка сподівається на покращення фінансового становища, бо впевнена, що переїзд з трьома дітьми у нове житло після продажу попереднього буде справою не з простих.

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

"На жаль, будинок досі стоїть на продажу. Але все буде добре. Ми домовилися виплачувати потроху кредит. Не так швидко, як хотілося б. Але психолог мені радить не скаржитися. Якщо буде вигідна пропозиція (продамо - прим. ред.), але все ж таки троє дітей і переїхати не так і легко. Я вже легше до цього ставлюся. Ще рік тому для мене це було болісним питанням", - поділилася Тарабарова в коментарі "Ранок у великому місті".

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова засвітила інтер'єр приватного будинку. Так, співачка показала, як з доньками та сином прикрасила новорічну ялинку.

Світлана Тарабарова показала, як одразу з трьома дітьми прикрашала новорічну ялинку

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