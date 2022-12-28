Світлана Тарабарова вивезла батьків з Херсона після 11 місяців умовлянь

Українська співачка Світлана Тарабарова записала емоційне звернення до шанувальників.

У відео, яким артистка поділилася в Instagram, вона повідомила, що після багатьох місяців умовлянь все ж таки змогла вивезти з Херсона своїх батьків і дуже наполегливо просить всіх, хто перебуває в місті, евакуюватися.

"Дуже важливо. Всі, хто зараз в Херсоні на острові, будь ласка, я дуже вас прошу, евакуюйтеся! Ще раз повторюю, будь ласка, евакуюйтесь! Ворог перебуває на тому березі Дніпра. Район в небезпеці. Забезпечити постачання води, електрики, тепла - неможливо. Так, я знаю, багато хто тримається за стіни, в яких прожили все своє життя. Я сама півтора місяці, а до цього 10 місяців, вмовляла своїх батьків виїхати. Але в мене маленька перемога – вчора мені вдалося їх вивезти. Вони в безпеці, вони поруч", - розповіла Тарабарова.

Також артистка наголосила, що є офіційна евакуація і попросила людей звертатися в штаби, які допомжуть організувати виїзд:

"Тим хто не хоче, не може – покажіть мій пост. Там залишатися вкрай небезпечно. Пройде зима, повернетеся додому", - наголосила Світлана.

Нагадаємо, ще місяць тому Світлана Тарабарова ділилася, що в тому районі Херсона, де мешкають її батьки, щодня дуже багато прильотів. Артистка не раз просила батьків виїхати, проте вони навідріз відмовлялися.

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