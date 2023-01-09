Світлана Тарабарова влаштувала різдвяний сюрприз для батьків, яких вивезла з Херсона

Співачка Світлана Тарабарова показала, який сюрприз влаштувала для своїх батьків, які лише нещодавно змогли виїхати з Херсона.

Разом зі своїм сином артистка вирішила прикрасити оселю рідних до свята, поки вони були в лікарні. У сторіз в Instagram Тарабарова показала, як вони вбрали ялинку.

"Ми прийшли з Іваном зробити дідусеві та бабусі сюрприз. Вони були в лікарні, це були дуже важкі для мене два тижні. Але вже видихаємо. Їм легше. Ми зробимо їм сюрприз і поставимо їм ялинку, щоб зробити новорічний настрій", - поділилася Світлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка пригадала, як у дитинстві тато завжди ставив велику новорічну ялинку, тому саме такий сюрприз Світлана вирішила зробити батькам.

Фото: instagram.com/tarabarova

Коли всі справи були зроблені, Тарабарова разом із сином вирушила додому на святкування різдвяного вечора.

"Ми нарядили ялинку і побігли з малим додому, святкувати різдвяну вечерю", - написала Світлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

Пізніше Тарабарова поділилася теплими сімейними світлинами та показала, як вони в родинному колі відсвяткували Святвечір.

Фото: instagram.com/tarabarova

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