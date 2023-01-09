Світлана Тарабарова влаштувала різдвяний сюрприз для батьків, яких вивезла з Херсона

Разом із сином виконавиця прикрасила оселю до свята.
Співачка Світлана Тарабарова показала, який сюрприз влаштувала для своїх батьків, які лише нещодавно змогли виїхати з Херсона.
Разом зі своїм сином артистка вирішила прикрасити оселю рідних до свята, поки вони були в лікарні. У сторіз в Instagram Тарабарова показала, як вони вбрали ялинку.
"Ми прийшли з Іваном зробити дідусеві та бабусі сюрприз. Вони були в лікарні, це були дуже важкі для мене два тижні. Але вже видихаємо. Їм легше. Ми зробимо їм сюрприз і поставимо їм ялинку, щоб зробити новорічний настрій", - поділилася Світлана.
Артистка пригадала, як у дитинстві тато завжди ставив велику новорічну ялинку, тому саме такий сюрприз Світлана вирішила зробити батькам.
Коли всі справи були зроблені, Тарабарова разом із сином вирушила додому на святкування різдвяного вечора.
"Ми нарядили ялинку і побігли з малим додому, святкувати різдвяну вечерю", - написала Світлана.
Пізніше Тарабарова поділилася теплими сімейними світлинами та показала, як вони в родинному колі відсвяткували Святвечір.
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