Світлана Тарабарова вперше розповіла про свої тяжкі вагітності: "Перша була жахлива"

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова вперше розповіла про свої тяжкі вагітності.

Виконавиця разом із чоловіком Олексієм Бондарем виховує трьох дітей. І, виявляється, вагітності далися артистці нелегко. Раніше співачка не наважувалася про це розповісти, адже не бажала влаштовувати хайп. Однак на YouTube-каналі Анни Трінчер виконавиця поділилася деякими подробицями.

Про всі складнощі Світлана Тарабарова не стала розповідати. Утім, зірку мучив жахливий токсикоз. Артистка говорить, що протягом чотирьох місяців від нього страждала. Знаменитості майже нічого не допомагало, окрім солоної мінеральної води, лимону та бутону чайної троянди, який вона клала під язик.

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Світлана Тарабарова з трьома дітьми / © instagram.com/tarabarova

"У мене було три тяжких вагітності. Ніхто про це не знає, бо я не звикла жалітися, не звикла хайпувати на цьому. Напевно, вперше скажу, що це дуже складно. Перша вагітність була жахлива. Є різні токсикози, є, коли ти блюєш, а є, коли тебе просто нудить. У мене всі три рази був безблювотний токсикоз. Мене нудило від ранку до вечора, але коли доходило до четвертого місяця, це як вимикалося", - зізналась артистка.

Зазначимо, Світлана Тарабарова виховує трьох дітей. 9 вересня 2018 року артистка народила сина Івана, 23 вересня 2020-го на світ з'явилася її донька Марія, а 19 квітня 2023-го – Поліна.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Нещодавно знаменитість розсекретила, яким методом приховувала вагітність протягом дев'яти місяців.