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Світлана Тарабарова з чоловіком показалася за кордоном на відпочинку без дітей: де зараз подружжя
Багатодітні батьки насолоджуються мальовничими краєвидами за кордоном.
Українська співачка та авторка пісень Світлана Тарабарова поділилася теплими моментами з літньої відпустки.
Артистка вирушила до Болгарії разом із чоловіком Олексієм Бондарем, з яким виховує трьох дітей. Під час подорожі пара вирішила приділити час виключно собі. Зокрема, на фото дітей помітно не було, тож, ймовірно, закохані залишили сина та доньок удома чи в готелі, вирушивши на відпочинок удвох.
У своєму фотоблогу виконавиця опублікувала серію світлин з морської прогулянки. На фото Світлана позує на фоні архітектурних локацій і поблизу моря. Для вечірнього виходу вона обрала легкий образ: пастельні штани, білий топ і картату сорочку без рукавів.
Водночас Світлана засвітила свого чоловіка на милій світлині, де тримає його за руку. Щоправда, обличчя коханого зірка не стала показувати. Крім того, разом з ними не було помітно їхніх трьох дітей. Тож, вочевидь, пара насолоджується часом у компанії одне одного.
"Я люблю тебе. Дихати", — замилувала підписом співачка.
У коментарях шанувальники родини побажали їм чудового відпочинку та наробили компліментів: "Несебр – це кохання з першого погляду", " Клас, гарного вам відпочинку", "Класне місце! Люблю цю частину Болгарії".
Нагадаємо, нещодавно співак Джастін Бібер на тлі чуток про розлучення з дружиною Гейлі показав спільні романтичні фото під час їхньої подорожі до моря.