Світлана Тарабарова з чоловіком показалася за кордоном на відпочинку без дітей: де зараз подружжя

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка та авторка пісень Світлана Тарабарова поділилася теплими моментами з літньої відпустки.

Артистка вирушила до Болгарії разом із чоловіком Олексієм Бондарем, з яким виховує трьох дітей. Під час подорожі пара вирішила приділити час виключно собі. Зокрема, на фото дітей помітно не було, тож, ймовірно, закохані залишили сина та доньок удома чи в готелі, вирушивши на відпочинок удвох.

У своєму фотоблогу виконавиця опублікувала серію світлин з морської прогулянки. На фото Світлана позує на фоні архітектурних локацій і поблизу моря. Для вечірнього виходу вона обрала легкий образ: пастельні штани, білий топ і картату сорочку без рукавів.

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Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Допис Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Водночас Світлана засвітила свого чоловіка на милій світлині, де тримає його за руку. Щоправда, обличчя коханого зірка не стала показувати. Крім того, разом з ними не було помітно їхніх трьох дітей. Тож, вочевидь, пара насолоджується часом у компанії одне одного.

"Я люблю тебе. Дихати", — замилувала підписом співачка.

Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

У коментарях шанувальники родини побажали їм чудового відпочинку та наробили компліментів: "Несебр – це кохання з першого погляду", " Клас, гарного вам відпочинку", "Класне місце! Люблю цю частину Болгарії".

Нагадаємо, нещодавно співак Джастін Бібер на тлі чуток про розлучення з дружиною Гейлі показав спільні романтичні фото під час їхньої подорожі до моря.

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