Світлана Тарабарова з трьома дітьми наробила атмосферних фото і показала, як розважається з сім'єю

Українська співачка Світлана Тарабарова наробила атмосферних фото одразу з трьома дітьми.

Виконавиця разом із 6-річним Іваном, 4-річною Марійкою та півторарічною Поліною вийшла на прогулянку до осіннього лісу. Звісно, артистка не втрималася, аби не влаштувати сімейний фотосет. Світлана Тарабарова разом із дітьми позувала на тлі дерев, які вже вбралися в жовте листя.

Результатом фотосету знаменитість поділилася в Instagram. До речі, на кадрах можна помітити, як син та доньки Світлани Тарабарової вже помітно підросли.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

"Якби не мої діти, я б, напевно, і не встигала б дихати свіжим повітрям, доросле життя - занадто забагато відповідальності, все кудись несеться. Шукаю баланс, ви його часом не бачили?" – поцікавилася у фанів співачка.

До слова, виконавиця продемонструвала, як розважається з дітьми. Вони разом прогулювалися осіннім лісом, насолоджувалися останніми теплими і сонячними днями, дихали свіжим повітрям та милувалися неймовірними краєвидами.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова святкувала річницю шлюбу з чоловіком Олексієм Бондарем. З нагоди важливої дати виконавиця показувала, яким було їхнє весілля.

Читайте також: