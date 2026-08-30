Світлана Тарабарова з трьома дітьми пережила атаку РФ і повідомила про втрати близьких їй людей

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова показала, як разом із дітьми пережила нічну атаку РФ на Київщину та розповіла про трагедію, яка забрала життя знайомих їй людей.

Ніч російського обстрілу стала справжнім випробуванням для родини артистки. Світлана Тарабарова мешкає з чоловіком і трьома дітьми у Бучанському районі Київської області. Під час атаки вони були змушені ховатися від небезпеки. Співачка згодом вийшла на зв’язок із підписниками. Артистка повідомила, що її родина не постраждала. Водночас ця ніч принесла страшні звістки багатьом людям, яких вона знала особисто.

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«Дякую всім, хто хвилювався. Ми цілі. Ми в порядку. Але багато близьких мені людей вчора постраждали. Світла памʼять усім, кого забрала ця трагедія. Зокрема голові нашої Дмитрівської громади — Дідич Тарасу Тарасовичу. Щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих. Немає слів, які зараз можуть зменшити цей біль», — повідомила співачка.

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Допис Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Допис Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

У своєму Instagram Тарабарова також показала кадри, зроблені вже після пережитого. На одному зі знімків артистка позує разом із дітьми та близькими, з якими перечікувала небезпеку. Втім, наступні кадри демонструють масштаби трагедії — густий дим і вогонь, що охопив територію після вибухів. За словами виконавиці, на момент публікації пожежі в районі ще тривали.

«Наслідки цієї ночі ми ще довго будемо усвідомлювати… Будь ласка, бережіть себе. Не нехтуйте небезпекою, знаходьте максимально безпечні місця для себе, своїх родин і дітей», — звернулася Світлана до українців.

Допис Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Артистка також висловила вдячність рятувальникам та всім службам, які працювали на місці трагедії. Вона наголосила, що масштаби пережитого ще належить усвідомити.

Зазначимо, увечері 28 серпня Росія атакувала Київщину ударними безпілотниками. У селі Мила Бучанського району після падіння або влучання БпЛА на території одного з підприємств спалахнула масштабна пожежа, яку супроводжувала детонація.

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Згодом стало відомо про численних загиблих і поранених. Серед тих, чиє життя забрала трагедія, — голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який, за наявними даними, вирушив на місце події, щоб допомогти людям.

Допис Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російського удару сталося влучання в місце зберігання боєприпасів із подальшою детонацією. Правоохоронці нині з’ясовують усі обставини трагедії, зокрема перевіряють розміщення вибухонебезпечного об’єкта поблизу житлової забудови.

Нагадаємо, нещодавно Женя Галич показав понівечений будинок після атаки РФ на Київщину.

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