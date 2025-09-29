Світлана Тарабарова заговорила про четверту вагітність: "Чоловік про це ще не знає"

Світлана Тарабарова

Українська співачка Світлана Тарабарова неочікувано заговорила про четверту вагітність.

Артистка вже майже дев'ять років живе в шлюбі з чоловіком, концертним директором Олексієм Бондарем. За цей час у пари народилося троє дітей – син Іван та доньки Марійка і Полінка. Однак, виявляється, що артистка серйозно налаштована стати мамою вчетверте. Виконавиця в Tik Tok Smart Event Agency говорить, що планує народити ще одну дитину, однак трішки пізніше. Щоправда, як пожартувала Світлана Тарабарова, з чоловіком вона поки що це не обговорювала.

"Я хочу, чесно, четверту дитину, але трішки пізніше. Щоправда, Олексій про це ще не знає", - говорить артистка.

Світлана Тарабарова з чоловіком та дітьми / © instagram.com/tarabarova

Зазначимо, Світлана Тарабарова виховує трьох дітей. Первісток Іван з'явився на світ 9 вересня 2019 року. Вже через рік 23 вересня артистка народила донечку Марійку. Під час повномасштабної війни співачка стала багатодітною матусею. 19 квітня 2023 року виконавиця народила другу донечку Поліну.

До речі, нещодавно Марійка святкувала день народження. Дівчинці виповнилося п'ять років. Світлана Тарабарова показувала, який сюрприз влаштувала для донечки з нагоди свята.