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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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398
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2 хв

Світлана Тарабарова залишила дім після обстрілу: донька артистки пішла до 1 класу в новому місті

Співачка залишила будинок під Києвом після небезпечної атаки, а вже невдовзі її донька розпочала навчання в новому місті.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова переїхала до нового міста після прильоту та повела доньку Поліну до першого класу — співачка показала важливий момент.

Для родини Світлани Тарабарової цей навчальний рік розпочався зовсім не так, як вона планувала. Напередодні першого вересня артистка зважилася на серйозні зміни. Їй довелося залишити власний будинок під Києвом. Причиною стали наслідки потужної атаки. Тепер співачка разом із дітьми облаштовується в іншому місті. І саме там її донька Поліна зробила перший крок у шкільне життя.

«Ми низько вклоняємося перед педагогами, які в таких умовах продовжують навчати наших дітей, підтримувати їх і дарувати їм знання та турботу», — написала співачка під фото доньки.

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Тарабарова раніше відверто розповідала про ніч, яка стала для неї переломною. Її будинок опинився неподалік від місця вибухів, а після прильоту ситуація залишалася небезпечною ще тривалий час. Співачка зізналася, що більше не могла залишатися там і наступного дня ухвалила рішення виїхати.

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Куди саме переїхала артистка, вона поки не розголошує. Водночас Світлана дала зрозуміти, що нині родина перебуває у значно спокійніших умовах. Поки вона займається побутом та облаштуванням нового житла, діти поступово звикають до змін.

Діти Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Діти Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Та довго відкладати важливі справи не довелося. Майже одразу після переїзду середня дитина Тарабарової, донька Поліна, вирушила до школи. Для дівчинки це особливий день — вона вперше сіла за парту та розпочала навчання у першому класі вже в новому місті.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала свято на честь майбутнього сина. Світлана Тарабарова підготувала сюрприз для подруги.

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