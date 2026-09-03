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Світлана Тарабарова залишила дім після обстрілу: донька артистки пішла до 1 класу в новому місті
Співачка залишила будинок під Києвом після небезпечної атаки, а вже невдовзі її донька розпочала навчання в новому місті.
Українська співачка Світлана Тарабарова переїхала до нового міста після прильоту та повела доньку Поліну до першого класу — співачка показала важливий момент.
Для родини Світлани Тарабарової цей навчальний рік розпочався зовсім не так, як вона планувала. Напередодні першого вересня артистка зважилася на серйозні зміни. Їй довелося залишити власний будинок під Києвом. Причиною стали наслідки потужної атаки. Тепер співачка разом із дітьми облаштовується в іншому місті. І саме там її донька Поліна зробила перший крок у шкільне життя.
«Ми низько вклоняємося перед педагогами, які в таких умовах продовжують навчати наших дітей, підтримувати їх і дарувати їм знання та турботу», — написала співачка під фото доньки.
Тарабарова раніше відверто розповідала про ніч, яка стала для неї переломною. Її будинок опинився неподалік від місця вибухів, а після прильоту ситуація залишалася небезпечною ще тривалий час. Співачка зізналася, що більше не могла залишатися там і наступного дня ухвалила рішення виїхати.
Куди саме переїхала артистка, вона поки не розголошує. Водночас Світлана дала зрозуміти, що нині родина перебуває у значно спокійніших умовах. Поки вона займається побутом та облаштуванням нового житла, діти поступово звикають до змін.
Та довго відкладати важливі справи не довелося. Майже одразу після переїзду середня дитина Тарабарової, донька Поліна, вирушила до школи. Для дівчинки це особливий день — вона вперше сіла за парту та розпочала навчання у першому класі вже в новому місті.
Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала свято на честь майбутнього сина. Світлана Тарабарова підготувала сюрприз для подруги.