Світлана Тарабарова замилувала кадрами з дітьми й показала, як підросла її 8-місячна донька

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка у квітні втретє стала мамою, показала всіх своїх дітей.

Родина попозувала у ніжному новорічному відео, знятому в їхньому будинку. Так, у чуттєвому ролику з'явилися 5-річний Іван, 3-річна Марія й наймолодша 8-місячна донька Поліна. Діти зворушливо обіймають, цілують і бавляться довкола артистки.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Хлопець одягнений у вишиту сорочку, а середня донька – багряне плаття. До слова, образи двох доньок Світлани були однаковими. Сама ж співачка була без краплі макіяжу. На їх тлі видніється прикрашена ялинка.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Тарабарова наголосила, що діти – це те, заради чого сьогодні бореться Україна. І подякувала військовим за можливість жити.

"Заради них. Вони наше майбутнє. Заради них переможемо. Дякую всім, хто свідомо продовжує бути на світлій стороні та робить все можливе для нашої країни. Сил і віри всім батькам, мамам підіймати дітей у такий важкий час, дякую кожному Захиснику за можливість жити. Дякую, 2023!", - написала зірка у фотоблогу під відео.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Своєю чергою шанувальники також привітали родину Світлани з прийдешніми святами.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча також поділилася сімейним контентом і подякувала захисникам. Так, ведуча запостила кадри з Юрієм Горбуновим і їхніми синами.

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