Світлана Тарабарова замилувала Мережу рідкісними світлинами з мамою: "Моє натхнення"

Українська співачка Світлана Тарабарова показала свою маму-красуню.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася рідкісними світлинами поруч з матусею. На фото Світлана ніжно обіймала маму, з якою дуже схожа.

Світлана Тарабарова з мамою / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з мамою / Фото: instagram.com/tarabarova

У своїй публікації співачка розповіла, що мама для неї є справжнім оберігом та натхненням, а також поділилася, як почуваються її батьки після евакуації з Херсона. За словами Світлани, її рідним дуже важко бути далеко від дому і вони мріють повернутися до рідного міста.

"Мама. Мій оберіг, моє натхнення. Так хочу, щоб вона посміхалась. Я щаслива, що мої батьки зараз поруч. Але вони все одно дуже дуже сумують за домом … І кожного дня намагаюсь відволікати їх від новин про Херсон .. це майже неможливо, адже болить бачити, як руйнують рідне місто… Але такі обійми, такі моменти разом - безцінні. Все, що зараз тримає - це прості людські щирі емоції, підтримка. Бережіть своїх рідних, час жити заради людей. Маємо вистояти", - написала Тарабарова.

Світлана Тарабарова з мамою / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, що батьки співачки 11 місяців перебували під постійними обстрілами в Херсоні. У грудні Світлана все ж змогла вмовити батьків евакуюватися.

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