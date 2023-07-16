Світлана Тарабарова замилувала ніжними обіймами з двомісячною донечкою

Зірка показала, як проводить час з дитиною.
Українська співачка Світлана Тарабарова показала молодшу донечку Поліну, якій зовсім скоро виповниться три місяці.
Виконавиця замилувала відео з дитиною на своїй сторінці в Instagram. Світлана у легкій квітчастій сукні ніжно обіймала донечку та колисала її на руках. Ролик співачка супроводила своєю піснею "Ти особливий".
"Мрія - щоб кожна мама України розквітала і мала сили вести за собою", - написала під відео Тарабарова.
Шанувальників дуже зворушило щасливе відео виконавиці з донечкою, тож у коментарях фани наробили їй приємних компліментів: "Ви прекрасна", "Чарівні", "Супeр-матуся", "Дуже гарна".
Нагадаємо, раніше Тарабарова розчулила шанувальників кадрами, як її старша донька, дворічна Марія, вкладає спати маленьку сестричку.
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