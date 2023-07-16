Світлана Тарабарова замилувала ніжними обіймами з двомісячною донечкою

Зірка показала, як проводить час з дитиною.

Українська співачка Світлана Тарабарова показала молодшу донечку Поліну, якій зовсім скоро виповниться три місяці.

Виконавиця замилувала відео з дитиною на своїй сторінці в Instagram. Світлана у легкій квітчастій сукні ніжно обіймала донечку та колисала її на руках. Ролик співачка супроводила своєю піснею "Ти особливий".

Світлана Тарабарова з молодшою донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з молодшою донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

"Мрія - щоб кожна мама України розквітала і мала сили вести за собою", - написала під відео Тарабарова.

Шанувальників дуже зворушило щасливе відео виконавиці з донечкою, тож у коментарях фани наробили їй приємних компліментів: "Ви прекрасна", "Чарівні", "Супeр-матуся", "Дуже гарна".

Світлана Тарабарова з молодшою донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, раніше Тарабарова розчулила шанувальників кадрами, як її старша донька, дворічна Марія, вкладає спати маленьку сестричку.

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