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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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50
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Світлана Тарабарова замилувала фото з чоловіком і одразу трьома підрослими дітьми на важливому святі

Середня донька Марія зібрала всю родину разом відсвяткувати її успіхи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася зворушливими кадрами з важливого свята у своїй родині.

Середня донька артистки Марія завершила навчання в дитячому садочку та відсвяткувала свій перший випускний. У цей особливий день підтримати п’ятирічну дівчинку прийшла вся родина — батьки, старший брат і молодша сестричка.

У фотоблогу Тарабарова показала атмосферу урочистостей. Марійка впевнено почувалася на сцені, брала участь у виступах, співала та танцювала разом з однолітками. Для свята дівчинка обрала ніжну блакитну сукню та святкове взуття на невеликих підборах.

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Не обійшлося й без творчого сюрпризу від самої зіркової мами. Світлана виступила перед дітьми та батьками, виконавши кілька своїх відомих композицій, серед яких «Мамине намисто» та «Я і ти». Маленькі глядачі із задоволенням підспівували артистці й танцювали поруч з нею.

Також співачка опублікувала рідкісні сімейні фото з чоловіком Олексієм Бондарем та трьома дітьми, які помітно підросли.

Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з сином / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з сином / © instagram.com/tarabarova

«Ніколи не думала, що відчуватиму таке щастя на випускному нашої Марії. Низький уклін усім вихователям і педагогам за турботу, знання та любов, яку ви даруєте нашим дітям. Батьки, ми це зробили! Попереду школа», — поділилася емоціями Тарабарова.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua у новому матеріалі ділилася, де зараз навчаються діти українських зірок і який вигляд вони мають.

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Дата публікації
Кількість переглядів
50
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