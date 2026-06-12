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Світлана Тарабарова замилувала фото з чоловіком і одразу трьома підрослими дітьми на важливому святі
Середня донька Марія зібрала всю родину разом відсвяткувати її успіхи.
Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася зворушливими кадрами з важливого свята у своїй родині.
Середня донька артистки Марія завершила навчання в дитячому садочку та відсвяткувала свій перший випускний. У цей особливий день підтримати п’ятирічну дівчинку прийшла вся родина — батьки, старший брат і молодша сестричка.
У фотоблогу Тарабарова показала атмосферу урочистостей. Марійка впевнено почувалася на сцені, брала участь у виступах, співала та танцювала разом з однолітками. Для свята дівчинка обрала ніжну блакитну сукню та святкове взуття на невеликих підборах.
Не обійшлося й без творчого сюрпризу від самої зіркової мами. Світлана виступила перед дітьми та батьками, виконавши кілька своїх відомих композицій, серед яких «Мамине намисто» та «Я і ти». Маленькі глядачі із задоволенням підспівували артистці й танцювали поруч з нею.
Також співачка опублікувала рідкісні сімейні фото з чоловіком Олексієм Бондарем та трьома дітьми, які помітно підросли.
«Ніколи не думала, що відчуватиму таке щастя на випускному нашої Марії. Низький уклін усім вихователям і педагогам за турботу, знання та любов, яку ви даруєте нашим дітям. Батьки, ми це зробили! Попереду школа», — поділилася емоціями Тарабарова.
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua у новому матеріалі ділилася, де зараз навчаються діти українських зірок і який вигляд вони мають.