Гламур
109
1 хв

Світлана Тарабарова замилувала фото з наймолодшою донечкою і здивувала, як та підросла

Артистка показала, як проводить дозвілля з дівчинкою в перші осінні дні.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася теплими моментами з 2-річною донькою Поліною.

У своєму Instagram зірка опублікувала допис, в якому ніжно притуляється до Поліни, поки дівчинка сидить у неї на руках. Помітно, як мама з любов’ю та відданістю дивиться на доньку. Знаменитість зазначила, що вони радіють осінньому дощу і тепер офіційно прийшла ця прохолодна пора.

"Радіємо з Поліною осінньому дощу. Все, офіційно осінь!" — написала під фото Тарабарова.

Світлана Тарабарова з донькою Поліною / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з донькою Поліною / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з донькою Поліною / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з донькою Поліною / © instagram.com/tarabarova

Прихильникам дуже сподобалися, як дівчата, так і світлини. Фани одразу ж почали писати десятки коментарів з компліментами:

  • Такі милі…

  • Неймовірні!

  • Красуні.

Нагадаємо, нещодавно у новому кліпі Світлани Тарабарової дебютувала як акторка названа донька ведучого Тімура Мірошниченка. Вона вразила грою та емоціями у новому відео артистки.

