- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Світлана Тарабарова замилувала фото з наймолодшою донечкою і здивувала, як та підросла
Артистка показала, як проводить дозвілля з дівчинкою в перші осінні дні.
Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася теплими моментами з 2-річною донькою Поліною.
У своєму Instagram зірка опублікувала допис, в якому ніжно притуляється до Поліни, поки дівчинка сидить у неї на руках. Помітно, як мама з любов’ю та відданістю дивиться на доньку. Знаменитість зазначила, що вони радіють осінньому дощу і тепер офіційно прийшла ця прохолодна пора.
"Радіємо з Поліною осінньому дощу. Все, офіційно осінь!" — написала під фото Тарабарова.
Прихильникам дуже сподобалися, як дівчата, так і світлини. Фани одразу ж почали писати десятки коментарів з компліментами:
Такі милі…
Неймовірні!
Красуні.
Нагадаємо, нещодавно у новому кліпі Світлани Тарабарової дебютувала як акторка названа донька ведучого Тімура Мірошниченка. Вона вразила грою та емоціями у новому відео артистки.