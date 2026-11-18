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Світлана Тарабарова замилувала кадрами з мамою -красунею та трьома дітьми з відпочинку в місці сили
Співачка провела осінні канікули в Карпатах із родиною.
Українська співачка Світлана Тарабарова показала, як провела осінні канікули з дітьми та мамою в Карпатах, і поділилася зворушливими сімейними моментами.
Артистка вирішила присвятити кілька днів найріднішим. Компанію їй склали мама та троє дітей. Родина насолоджувалася часом разом, купалася в басейні, співала та грала в конструктор. Не обійшлося й без зустрічей із друзями. Водночас Тарабарова не відмовлялася від професійних справ. Вона встигла попрацювати як на сцені, так і в студії.
«Після найтемнішої ночі хочеться чіплятися за теплі спогади, підіймати себе самостійно. Це були наші осінні канікули родиною у Карпатах. Співали, плавали, збирали конструктор, обіймались з друзями, балувала маму…», — поділилася співачка.
Особливе місце в цій сімейній поїздці посіла мама артистки, яку також звати Світлана. Співачка не лише проводила з нею час, а й намагалася потішити подарунками та увагою. На опублікованих кадрах можна побачити, як жінки обіймаються, а діти насолоджуються спільними розвагами. Схоже, ці дні стали для родини нагодою трохи відволіктися від щоденних турбот.
До слова, батьки співачки тривалий час залишалися в рідному Херсоні навіть після початку повномасштабного вторгнення. На початку 2023 року Світлані вдалося переконати їх виїхати до безпечнішого місця.
Нагадаємо, наприкінці літа Світлана Тарабарова разом із родиною переїхала з Києва.