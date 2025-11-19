ТСН у соціальних мережах

Гламур
46
1 хв

Світлана Тарабарова замилувала затишними осінніми фото з помітно підрослою 2-річною донькою-красунею

Артистка влаштувала донечці ніжний фотосет.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Світлана Тарабарова з молодшою донькою

Світлана Тарабарова з молодшою донькою / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова замилувала затишними фото з молодшою донечкою Поліною.

Артистка влаштувала осінній фотосет, результатом якого вже поділилася у своєму Instagram. Перед об'єктивом фотокамери позувала молодша донечка виконавиці – 2-річна Поліна, яка вже помітно підросла та змінилась.

Дівчинка постала на кадрах у світлому вбранні та в яскравій шапочці серед дерев, що вбрані пожовклим листям. Донечка-красуня Світлани Тарабарової мило усміхалась на камеру та захопливо роздивлялась все навколо.

Молодша донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Молодша донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

"Ти особливий, і все можливо. Не загуби світло очей. Все, що в житті насправді важливо, – щира любов і віра в людей. Поліна і такої краси осінь", - зазначила артистка.

Молодша донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Молодша донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Тим часом підписники співачки, серед яких чимало зірок, просто засипали Полінку компліментами. Теплі слова донечці співачки написали Валентина Хамайко, Соломія Вітвіцька, Лавіка та багато інших.

Молодша донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Молодша донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова відверто розповіла про конфлікти з мамою. Артистка пригадала, як рідна людина ображала її в дитинстві.

