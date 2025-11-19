- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
Світлана Тарабарова замилувала затишними осінніми фото з помітно підрослою 2-річною донькою-красунею
Артистка влаштувала донечці ніжний фотосет.
Українська співачка Світлана Тарабарова замилувала затишними фото з молодшою донечкою Поліною.
Артистка влаштувала осінній фотосет, результатом якого вже поділилася у своєму Instagram. Перед об'єктивом фотокамери позувала молодша донечка виконавиці – 2-річна Поліна, яка вже помітно підросла та змінилась.
Дівчинка постала на кадрах у світлому вбранні та в яскравій шапочці серед дерев, що вбрані пожовклим листям. Донечка-красуня Світлани Тарабарової мило усміхалась на камеру та захопливо роздивлялась все навколо.
"Ти особливий, і все можливо. Не загуби світло очей. Все, що в житті насправді важливо, – щира любов і віра в людей. Поліна і такої краси осінь", - зазначила артистка.
Тим часом підписники співачки, серед яких чимало зірок, просто засипали Полінку компліментами. Теплі слова донечці співачки написали Валентина Хамайко, Соломія Вітвіцька, Лавіка та багато інших.
Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова відверто розповіла про конфлікти з мамою. Артистка пригадала, як рідна людина ображала її в дитинстві.