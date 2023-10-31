Світлана Тарабарова здивувала схожістю з 3-річною донькою: "У ній впізнаю себе"

Виконавиця зазначила, що дівчина ззовні схожа на тата, але за характером – на неї.

Українська співачка та багатодітна мама Світлана Тарабарова показала фото та розповіла про риси характеру трирічної Марії.

Артистка у своєму Instagram замилувала ніжними світлинами, на яких вона обіймається з дівчинкою. Тарабарова поділилася, що, попри схожість Марії з татом, директором Олексієм Бондарем, характер їй дістався від неї. У свої три спритна донька проявляє інтерес до всього довкола та намагається швидко подорослішати.

Світлана Тарабарова з 3-річною донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

"Буревій емоцій, океан любові та жага до всього нового… і в жодному разі не відставати від старших — оце ще завдання. І скільки їй не кажи, що вона найкраща у цьому віці, її бажання все встигнути - не зупинити", — поділилася знаменитість.

Світлана Тарабарова з 3-річною донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

Втім, Тарабарова не вбачає нічого серйозного у швидкому дорослішанні доньки, оскільки сама виховувалася серед старших сестер і тепер розуміє, наскільки навичка "вміти все і не відставати" допомагає їй у дорослому житті.

Світлана Тарабарова з 3-річною донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

Серед захоплень дитини зіркова матуся назвала танці, співи й малювання. Найголовнішим у поведінці маленької Марії співачка все ж вважає вміння спостерігати.

"Вона танцює, вона малює, вона співає і рахує, і вміє спостерігати, що дуже важливо. І я кожного дня дякую Всесвіту, що стала мамою такої крихітки", — написала Світлана.

Світлана Тарабарова з 3-річною донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, що нещодавно Світлана Тарабарова разом зі своїм чоловіком Олексієм Бондарем стала багатодітною родиною. Навесні у них народилася третя дитина — дівчинка, яку подружжя назвало Поліною. Хто ще із зірок народив під час війни — читайте в нашому матеріалі.

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