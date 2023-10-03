Світлана Тарабарова здивувала, як її піврічна донька помітно підросла: "Час летить так швидко"

Українська співачка Світлана Тарабарова показала, як її піврічна донька Поліна помітно підросла.

Виконавиця у своєму Instagram опублікувала нові фото з маленькою дівчинкою. Знімки були зроблені в крамниці одягу. Тарабарова тримала маленьку донечку, якій 19 квітня виповниться пів року, на руках. Артистка поділилася, що й сама дивується, що Поліна так швидко росте.

Світлана Тарабарова з донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

"Час летить так швидко", - підписала знімки виконавиця.

Підписники Тарабарової просто засипали її компліментами. Фани зазначили, що здивовані, що Полінка так швидко підросла. Вони написали чимало приємних слів для співачки та її доньки.

Світлана Тарабарова з донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

Які ви кльові! Час летить невпинно…

Поліна так схожа на маму

Поліна вже підросла, хай росте розумною і щасливою!

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова зізналась, чи вдалося їм подолати фінансові проблеми, які виникли в її сім'ї через повномасштабну війну. До слова, співачка тоді повністю втратила дохід, їй нічим було виплачувати кредит за будинок.

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