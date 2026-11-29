Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова зізналась, де тепер живе після виїзду з Києва і чи повернеться назад до свого будинку.

Артистка наприкінці серпня ухвалила складне рішення. Після детонації складів у селі Мила, що на Київщині, знаменитість вирішила з сім’єю переїхати у безпечне місце. На проєкті «Ближче до зірок» артистка зізналась, що тепер із чоловіком і дітьми мешкає в Рівному. Виконавиця говорить, що їй неабияк подобається це місто. Окрім того, вони вже встигли там стати популярними. Світлана Тарабарова жартує, що за нею полуюють місцеві блогери.

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Разом із тим співачка не приховує, що переїзд — це насправді складно, як і облаштування на новому місці. Проте діти Світлани Тарабарової в Рівному вже пішли до школи та садочка. Сама ж артистка їздить до Києва, аби працювати. Також співачка сподівається, що в столиці стане спокійніше, і вона з родиною нарешті повернеться до свого будинку.

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Світлана Тарабарова з дітьми / © instagram.com/tarabarova

«Діти ходять до школи, до садочка. Ми поки працюємо між двома містами. Це місто Рівне — неймовірне місто, там вже всі знають, що ми там живемо, за нами полюють місцеві тіктокери. Я дуже вдячна всім, хто допоміг нашій родині. Переїзд — це тяжко, але я сподіваюся, що скоро ми повернемося додому», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова розчулила особливим подарунком від дітей. Виконавиця говорить, що цей момент був одним із найтепліших в її родині.

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