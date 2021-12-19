Світлана Тарабарова зізналася, чому їй довелося звертатися до психолога

Причина тому – діти.

Українська співачка Світлана Тарабарова – мама двох дітей.

Артистка та її чоловік, продюсер продюсер Олексій Бондар виховують старшого сина Івана та молодшу донечку Марію. У програмі "Світське життя" зірка поділилася, що хлопчик дуже ревнує до сестрички. Через це батькам довелося звертатися до психолога.

Світлана Тарабарова з дітьми / instagram.com/tarabarova

"Від самого початку народження Марії він дуже ревнує, припинив контролювати свої рухи, він хоче її обійняти і навіть дуже сильно стискає. Я кажу: "Іване, легше, це ж Марійка". Він каже: "Так-так-так, я з любов’ю". Є таке, ми навіть звернулися до психолога, що робити, щоб не наробити поганих справ для своїх дітей", – поділилася вона.

Чому Світлана Тарабарова змушена була звернутися до дитячого психолога

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