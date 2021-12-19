Світлана Тарабарова зізналася, чому їй довелося звертатися до психолога

Причина тому – діти.
Українська співачка Світлана Тарабарова – мама двох дітей.
Артистка та її чоловік, продюсер продюсер Олексій Бондар виховують старшого сина Івана та молодшу донечку Марію. У програмі "Світське життя" зірка поділилася, що хлопчик дуже ревнує до сестрички. Через це батькам довелося звертатися до психолога.
"Від самого початку народження Марії він дуже ревнує, припинив контролювати свої рухи, він хоче її обійняти і навіть дуже сильно стискає. Я кажу: "Іване, легше, це ж Марійка". Він каже: "Так-так-так, я з любов’ю". Є таке, ми навіть звернулися до психолога, що робити, щоб не наробити поганих справ для своїх дітей", – поділилася вона.
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