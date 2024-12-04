Світлана Вольнова натякнула, яка відома продюсерка порадила Лободі заробляти в Росії

Світська левиця також прокоментувала зраду відомих українок.
Українська ведуча Світлана Вольнова прокоментувала діяльність відомих співачок родом з України, дотичних до російського шоубізнесу.
Зокрема, світська левиця пригадала Світлану Лободу. На думку Вольнової, свого часу співачка обрала криваві рублі через свою продюсерку. А як відомо, тривалий час з артисткою співпрацювала саме Нателла Крапівіна. Ведуча вважає, що навіть після покидання РФ Лободі буде важко повернути свою репутацію після стількох років проживання в Москві.
"Ось Лобода взяла й поїхала з Росії. Та їй зараз важко повернутися на український ринок, бо не лише виступала, а й жила в Москві. Але багато хто не думав, що все так станеться між країнами. А російський ринок – він величезний, тому наші їхали туди заробити. У випадку зі Світланою Лободою, гадаю, працювати там – це була ідея її продюсера. І Світлана швидко стала там зіркою номер один. Ну а потім війна, перевірка на міцність", - поділилася роздумами Вольнова в інтерв'ю oboz.ua.
Знаменитість також висловилася про путіністок Таїсію Повалій і Ані Лорак. Світлана говорить, що ці дві співачки ще здавна мали ціль – жити й будувати кар'єру в державі-терористці. Тому зараз запроданки і не шкодують про обрану позицію.
"Лорак завжди була націлена на Москву. Пам'ятаєте, ще зовсім дівчинкою брала участь у телепроєкті "Ранкова зірка" Юрія Ніколаєва? По суті, з пелюшок – туди. Та й Повалій прагнула того самого. До речі, у нас із нею не склалося інтерв'ю в моїй авторській програмі "Вольності Вольнової" – не пішла вона на контакт. Напевно, вирішила, що для неї це небезпечно", - пояснила українська зірка.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський позбавив низку російських культурних діячів звань "народних". Зі списком найпопулярніших імен, які потрапили до списку зрадників, пропонуємо ознайомитися за посиланням.
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