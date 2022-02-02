Світлані Лободі приписують роман з одруженим українським олігархом – ЗМІ

Зірка раніше розповідала, що має коханого.

Співачка Світлана Лобода зазвичай приховує своє особисте життя.

Однак нещодавно виконавиця розповіла, що вже тривалий час зустрічається з чоловіком. Хто саме її обранець, зірка не говорила. Вона зазначила, що коханий значно старший за неї.

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Втім, ЗМІ вдалося розшукати ймовірного нового обранця Світлани. Це український олігарх – Артур Гранц. Вперше їх помітили разом навесні минулого року на Кіпрі, тоді чоловік святкував своє 50-річчя.

Також подейкують, що бізнесмен задарює співачку подарунками. Ходять плітки, що саме Гранц організував гучну вечірку в Дубаї на честь 39-річчя Лободи, пише kp.ru.

Також відомо, що вони лише зустрічаються, але поки не живуть разом. В Артура на першому місці робота.

"З Лободою Гранц не живе, вони лише зустрічаються. І про "неземне кохання" говорити зарано", - розповіла людина із близького оточення співачки.

Також зарано говорити й про весілля, адже Гранц одружений. Хоч він не живе з сім'єю, втім розлучитися не може. Частина його активів записана на дружину, а бізнесмен не хоче робити поділ майна.

"Усіх усе влаштовує. Він веде вільний спосіб життя. Але про сім'ю не забуває, бере участь у житті дітей. До Лободи відноситься дуже добре", - розповіло джерело.

До слова, Світлана Лобода виховує двох доньок. 2011 року вона народила Євангеліну від танцівника Андрія Царя. 2018 року артистка стала мамою вдруге. Втім, хто саме батько Тільди – невідомо. З Артуром Гранцом зірка на той час не зустрічалася.

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