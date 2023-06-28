Світлану Лободу після скандалу в Харкові неочікувано підтримав відомий ведучий: "Закрию від куль я собою"

Навколо співачки Світлани Лободи не вщухає скандал після її імпровізованого виступу на вулиці в Харкові.

Як відомо, тоді на концерті артистки була присутня 16-річна протестувальниця, яка стояла з плакатом "Харків без Лободи". Співачка дозволила собі зневажливо говорити з дівчиною, чіпати її за волосся, і навіть поцілувала у щоку. Пізніше Світлана перепросила за свою поведінку і зазначила, що "намагалася розрядити обстановку". Втім, українці не повірили Лободі і продовжують звинувачувати її в лицемірстві.

Проте знайшлися у Лободи й захисники. Так, публічно артистку підтримав відомий телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний. Сьогодні, 28 червня, на сторінці у Facebook він розмістив селфі з Лободою та супроводив фотографію римованими рядками. Щоправда, в них Олексій нічого не сказав про інцидент у Харкові.

Світлана Лобода та Олексій Дівєєв-Церковний / Фото: facebook.com/diveyeff

"Не бійся, я поруч із тобою. Закрию від куль я собою. У боротьбі темряви й світла, мечем буде моя молитва!" – написав Дівєєв-Церковний.

Нагадаємо, раніше 16-річна Дарина Вдовенко, яка була тою самою протестувальницею із плакатом "Харків без Лободи", розповіла подробиці скандалу.

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