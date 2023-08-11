Світлану Лободу у Польщі під час зустрічі з біженцями освистали: "Маніпулює показною добротою"

Частина людей пішла з заходу, дізнавшись, що там буде виступати Лобода.

Співачка Світлана Лобода днями відвідала Центр гуманітарної допомоги у Варшаві, де сьогодні проживає понад 600 українців.

Артистка поспілкувалася з біженцями, привезла їм побутову техніку, спортивне знаряддя для дитмайданчика. Також під час зустрічі Лобода виконала декілька пісень а капела українською зі свого репертуару. Захід відвідало кілька десятків людей. На зустрічі було чимало прихильників Лободи, які залюбки з нею фотографувалися і дякували за допомогу.

Світлана Лобода на зустрічі з біженцями у Польщі

Втім, були й ті, хто дізнавшись про виступ Лободи на заході, демонстративно покинули залу. Про це пише "Радіо Свобода". Судячи з відео, яким поділилося видання, багато українців освистали Лободу. Їй дорікнули, що після 2014 року вона продовжувала виступати в росії, а на місцевих каналах розповідала, що в Україні "нацисти", які її переслідують.

Своєю чергою Лобода виправдалася, що з початком повномасштабної війни вона залишила рф і свою кар'єру, яка перебувала на піку:

"Ну як можливо давати концерти в росії, якщо я покинула все, залишила свою кар'єру, яка була на піку і просто сказала всім "до побачення", - сказала Лобода.

Світлана Лобода на зустрічі з біженцями у Польщі

Люди у залі вигукували обурливі коментарі: "Вона сюди приїхала співати… Та в неї совість є?", "Лише нещодавно кричала, що путін хороший".

Втім, коли у Лободи з зали запитали "хто путін", артистка відповіла: "це не людина".

"Вона приїжджає, маніпулює оцією показною добротою. Це реально огидно", - сказала одна з біженок, яка була на заході, про своє ставлення до Лободи.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода давала концерт у Ніцці. На сцені артистка, зокрема, співала свої російськомовні хіти, огорнувшись прапором України. Своєю чергою, присутні у залі українці освистали артистку і дорікнули їй, що вона співає російськомовні пісні, тоді як українські артисти відмовляються від них або перекладають українською.

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