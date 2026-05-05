Олена Світлицька здивувала зізнанням про еротичні сцени в кіно та назвала причини відмов від ролей

Акторка Олена Світлицька, яка нещодавно на тлі чуток про роман з Тарасом Цимбалюком заінтригувала новими стосунками, розповіла, чому не погоджується на еротичні сцени, а також пояснила, як обирає ролі в кіно та чому дедалі частіше відмовляється від пропозицій.

Олена Світлицька поділилася, що уважніше підходить до вибору проєктів і більше не погоджується на ролі, які не дають їй як акторці простору для розкриття. Вона зізнається, що сцени кохання без змістовного навантаження її не приваблюють. Особливо це стосується випадків, коли вони не впливають на розвиток історії. Акторка також згадала, що відмовилася від участі у фільмі «Скамер». За її словами, пріоритети в роботі змінилися.

«Я подивилася цю сцену і зрозуміла: ну що я там буду? Це все, що я зможу показати в цьому фільмі? Мені було нецікаво. Мабуть, це більше якесь знецінення мене як творчої особистості», — сказала акторка на проєкті NABARI.

Світлицька також додала, що дедалі частіше дозволяє собі відмови, якщо їй некомфортні умови зйомок або партнер по майданчику. Вона не приховує, що стала більш вибагливою. Паралельно акторка розвиває інші джерела доходу, зокрема соціальні мережі. Саме Instagram, за її словами, став важливою частиною її професійної діяльності. Це дозволило їй менше залежати від кінопропозицій.

«Я стала прискіпливою (ред.). Я можу відмовитися від ролі, якщо мені не подобається партнер. Акторство вже давно не є основою, де я беру свої основні фінанси. Я заробляю з інстаграму. І це завдяки тому, що мене не брали на ролі. Кожна невдача спонукала мене до того, що я десь маю проявляти себе, і це був інстаграм. Вся моя аудиторія не з кіно», — пояснила Олена.

