Гламур
388
2 хв

Світлицька на тлі чуток про роман з Цимбалюком вперше розповіла про нового коханого та свої вимоги

Акторка зізналась про нове кохання і пояснила, що для неї важливо.

Анастасія Гребешко
Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Акторка Олена Світлицька на тлі чуток про роман з колегою Тарасом Цимбалюком відверто заговорила про стосунки, кохання та гроші, зізнавшись, що для неї важлива не лише романтика, а й фінансова стабільність.

Акторка Олена Світлицька не приховує: у її житті з’явився чоловік. Вона не називає імен, але дає зрозуміти — це серйозно. Зірка говорить про свої принципи без прикрас і намагається не підлаштовуватися під очікування публіки. Для неї стосунки — це не лише про емоції. Вона чесно визнає, що матеріальна складова має значення. І додає: ці погляди сформувалися не вчора.

«Я людина проста: все, що мені потрібно — це кохання та гроші. Тому що, коли ти кохаєш, у тебе наповнена душа, в тебе є сенс у житті. Коли в тебе є гроші — у тебе є можливості реалізовуватися. Тому це досить прості бажання», — пояснює акторка в коментарі проєкту «Ближче до зірок».

Водночас Світлицька свідомо не квапиться відкривати всі деталі особистого життя. Вона оберігає цей простір і не демонструє обличчя обранця публічно. Каже, що це питання не лише її готовності. І підкреслює: для неї важлива взаємна позиція у таких речах.

«Знаєте, я думаю, що я цю ініціативу все ж таки буду перекладати на чоловіка. Коли ми будемо готові, ми обов’язково розповімо. Зараз я поки не готова говорити про свої почуття», — зазначила вона.

При цьому акторка обережно уникає конкретики щодо особи коханого. На прямі запитання відповідає дипломатично і без підтверджень. Інтрига залишається — і це, схоже, її свідомий вибір.

Раніше в Мережі активно обговорювали можливий роман Світлицької з Тараса Цимбалюка. Сама ж акторка називає його лише близьким другом і не підтверджує жодних чуток.

Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька на тлі чуток про роман із Цимбалюком здивувала, що була з ним у момент ДТП у Києві.

